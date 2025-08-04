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04 августа 2025 в 21:40

«Адепты западной гегемонии»: в ГД призвали не допустить диверсий с флотом

Слуцкий призвал не допустить диверсий с «теневым флотом» России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нельзя допустить, чтобы британские спецслужбы смогли осуществить диверсию с участием российского «теневого флота», написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он призвал мировое сообщество отнестись со всей серьезностью к данным российской разведки, согласно которым украинским силовикам могут поручить проведение двух терактов в международных водах.

Мировое сообщество должно внимательно отнестись к информации российских спецслужб и не допустить совершения нового международного теракта со стороны выживших из ума адептов западной гегемонии, — написал парламентарий.

Лидер ЛДПР провел параллель с диверсией на «Северных потоках», отметив, что безнаказанность предыдущих действий провоцирует новые преступления. Он также отметил русофобский характер подобных акций.

Ранее член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов заявил, что руководство СБУ может задействовать членов террористической организации для осуществления диверсий на территории России. По его мнению, они идеально подходят для подобных операций.

СВР
Госдума
Леонид Слуцкий
диверсии
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