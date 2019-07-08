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Все участники совета Госдумы высказались за возбуждение уголовного дела против грузинского телеведущего Георгия Габунии и экстрадицию его в Россию. Он обматерил президента РФ Владимира Путина.

Все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности....