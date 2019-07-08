По решению саморегулирующей комиссии грузинской телекомпании «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина, на два месяца отстранён от работы.
Решение касается всех передач, которые готовит или ведёт Габуния на телеканале, — сообщается на сайте телекомпании «Рустави 2».
Как писал News.ru, грузины, лично знающие журналиста Георгия Габунию, который обматерил президента РФ Владимира Путина с экрана телевизора, рассказали о нём. Молодой человек родился в Тбилиси в телевизионной семье, и, как оказалось, эксцентричные выходки для него не редкость. Журналист Гиви Николишвили считает, что у его коллеги, безусловно, есть журналистский талант, но то, как он применяет его, повергает в шок всю страну.