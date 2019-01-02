Мирные жители Буркина-Фасо убиты при нападении на деревню

Вооружённое нападение произошло на севере Буркина-Фасо. Злоумышленники застрелили нескольких жителей деревни, включая местного старейшину и его сына.
Общие потери мирных граждан оцениваются в шесть человек. В ответ односельчане убили семь представителей народа Фульбе, пишет Faso. После инцидента к месту ЧП прибыли специальные подразделения сил безопасности.
Ранее News.ru сообщал про атаку на посольство Франции, расположенном в столице Буркина-Фасо — Угадугу. Жертвами вооружённой акции стали около 30 человек.