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«Жёлтые жилеты» ворвались в тюрьму Дижона

Sameer Al-Doumy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Группа из 50 человек в жёлтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной около города Дижон на востоке Франции. Они зашли через главный вход, скандируя лозунг «Освободите наших товарищей!».

Спустя какое-то время «жёлтые жилеты» просто ушли.

17 января Исправительный суд Дижона приговорил четырёх участников протестов 5 января к различным срокам тюремного заключения, вплоть до года. Также им было запрещено участвовать в демонстрациях в течение двух лет, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что французские полицейские задержали 12 человек во время акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже. Это произошло в ходе выборочных проверок, которые проводились из соображений безопасности. Их уличили в ношении запрещённого оружия.


#Франция #ТЮРЬМА #желтыежилеты #джион
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