«Жёлтые жилеты» ворвались в тюрьму Дижона

Группа из 50 человек в жёлтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной около города Дижон на востоке Франции. Они зашли через главный вход, скандируя лозунг «Освободите наших товарищей!».
Спустя какое-то время «жёлтые жилеты» просто ушли.
17 января Исправительный суд Дижона приговорил четырёх участников протестов 5 января к различным срокам тюремного заключения, вплоть до года. Также им было запрещено участвовать в демонстрациях в течение двух лет, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что французские полицейские задержали 12 человек во время акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже. Это произошло в ходе выборочных проверок, которые проводились из соображений безопасности. Их уличили в ношении запрещённого оружия.