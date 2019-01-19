«Жёлтые жилеты» ворвались в тюрьму Дижона

https://news.ru/storage/news/fcf2600b8b7b72865bb70e5694c8de07/70f46848-633d-4bbe-81b7-6e14ef00741d_850.jpg Sameer Al-Doumy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа из 50 человек в жёлтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной около города Дижон на востоке Франции. Они зашли через главный вход, скандируя лозунг «Освободите наших товарищей!».

Спустя какое-то время «жёлтые жилеты» просто ушли.

17 января Исправительный суд Дижона приговорил четырёх участников протестов 5 января к различным срокам тюремного заключения, вплоть до года. Также им было запрещено участвовать в демонстрациях в течение двух лет, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что французские полицейские задержали 12 человек во время акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже. Это произошло в ходе выборочных проверок, которые проводились из соображений безопасности. Их уличили в ношении запрещённого оружия.