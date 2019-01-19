Более десятка «жёлтых жилетов» задержаны в Париже

https://news.ru/storage/news/0ed1697b909f546d0714f993932ec7cc/d361a97d-86b1-43a9-bbc3-11c2ba0c2c22_850.jpg Sameer Al-Doumy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французские полицейские задержали 12 человек во время акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже.

Это произошло в ходе выборочных проверок, которые проводились из соображений безопасности. Их уличили в ношении запрещённого оружия, сообщает телеканал BFM TV.

В управлении парижской полиции отметили, что акция «жёлтых жилетов» в целом проходит мирно. В ней принимают участие около 5 тысяч человек. Столько же полицейских стянуты во французскую столицу для охраны порядка.

Демонстрация проходит и в других городах страны и в отдельных случаях сопровождается столкновениями с полицией. В частности, стычки были зафиксированы в Кане, Бург-ан-Брессе и Ренне.

Ранее News.ru писал о том, что члены правительства Италии выступили в поддержку «жёлтых жилетов». Они призвали протестующих не сдаваться и пообещали им поддержку со стороны «Движения пяти звёзд».