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Более десятка «жёлтых жилетов» задержаны в Париже

Sameer Al-Doumy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Французские полицейские задержали 12 человек во время акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже.

Это произошло в ходе выборочных проверок, которые проводились из соображений безопасности. Их уличили в ношении запрещённого оружия, сообщает телеканал  BFM TV.

В управлении парижской полиции отметили, что акция «жёлтых жилетов» в целом проходит мирно. В ней принимают участие около 5 тысяч человек. Столько же полицейских стянуты во французскую столицу для охраны порядка.

Демонстрация проходит и в других городах страны и в отдельных случаях сопровождается столкновениями с полицией. В частности, стычки были зафиксированы в Кане, Бург-ан-Брессе и Ренне.

Ранее News.ru писал о том, что члены правительства Италии выступили в поддержку «жёлтых жилетов». Они призвали протестующих не сдаваться и пообещали им поддержку со стороны «Движения пяти звёзд».


#Франция #полиция #протесты
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