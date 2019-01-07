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Вице-премьер Италии поддержал «жёлтые жилеты»

Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вице-премьер, министр экономического развития, труда и соцполитики Италии Луиджи Ди Майо призвал протестующих во Франции не сдаваться и пообещал поддержку со стороны «Движения пяти звёзд». Он отметил, что в Италии следят за происходящими акциями французов. 

Кроме вице-премьера, право на протесты поддержал и глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. При этом он отметил, что выступает против насилия.

Как ранее писал News.ru, работники крупнейшего новостного французского телеканала BFMTV объявили, что больше не будут освещать акции «жёлтых жилетов» в знак солидарности с пострадавшими коллегами.

Телеканал таким образом выразил поддержку своим сотрудникам, которые пострадали во время восьмого раунда манифестаций «жёлтых жилетов» в Руане.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. 


#Франция #италия #желтыежилеты
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