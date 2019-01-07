Вице-премьер Италии поддержал «жёлтые жилеты»

https://news.ru/storage/news/ebc592b126598d56d60d702b0802d169/5c8cb4e7-a3bb-4958-998d-62ba895bfcc4_850.jpg Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-премьер, министр экономического развития, труда и соцполитики Италии Луиджи Ди Майо призвал протестующих во Франции не сдаваться и пообещал поддержку со стороны «Движения пяти звёзд». Он отметил, что в Италии следят за происходящими акциями французов.

Кроме вице-премьера, право на протесты поддержал и глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. При этом он отметил, что выступает против насилия.

Как ранее писал News.ru, работники крупнейшего новостного французского телеканала BFMTV объявили, что больше не будут освещать акции «жёлтых жилетов» в знак солидарности с пострадавшими коллегами.

Телеканал таким образом выразил поддержку своим сотрудникам, которые пострадали во время восьмого раунда манифестаций «жёлтых жилетов» в Руане.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.