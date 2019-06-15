Президент Украины Владимир Зеленский пробежал в Мариуполе через включенный каскад городских фонтанов в центре морского города.
Это произошло по время общения главы государства с многочисленными местными жителями, которые пришли в центр города, чтобы лично поговорить с Зеленским и задать ему интересующие их вопросы.
После выступления на Театральной площади политик подошёл к Драматическому театру. Вокруг него образовалась давка, в связи с чем Владимир Зеленский вместе с охранниками были вынуждены пробежаться под струями фонтана во избежание столкновения с толпой.
Глава государства покинул площадь в президентском кортеже.
Ранее стало известно, что Зеленский намеревается инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны, писал News.ru.