https://static.news.ru/photo/0bac15a2-8fa7-11e9-b0b9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/Общественное ТВ Донбасса/

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал в Мариуполе через включенный каскад городских фонтанов в центре морского города.

Это произошло по время общения главы государства с многочисленными местными жителями, которые пришли в центр города, чтобы лично поговорить с Зеленским и задать ему интересующие их вопросы.

После выступления на Театральной площади политик подошёл к Драматическому театру. Вокруг него образовалась давка, в связи с чем Владимир Зеленский вместе с охранниками были вынуждены пробежаться под струями фонтана во избежание столкновения с толпой.

Глава государства покинул площадь в президентском кортеже.

Ранее стало известно, что Зеленский намеревается инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны, писал News.ru.