https://static.news.ru/photo/ffa11778-a3d6-11e9-91d1-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации). Новый документ об отстранении от власти и ограничении в правах будет распространяться на экс-президентов, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем её усилить, — заявил Зеленский в видеобращении на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что за два месяца на посту президента он так и не понял, зачем нужна армия чиновников, которые вместо того чтобы работать, занимаются демонстрацией «бурной деятельности» в Facebook, держат семьи в США, а также обвиняют украинцев в том, что те гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишнёвых косточек.

Я каждый день ломаю голову: что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? — отметил президент.

Как ранее писал News.ru, Зеленскому доверяют 65% населения страны. Об этом говорится в данных опроса Социологической группы «Рейтинг». Меньше всего доверяют лидеру партии «Европейская солидарность» — бывшему президенту Украины Петру Порошенко (14%) и главе политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку (12%).