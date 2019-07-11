https://static.news.ru/photo/2ec4d462-7b60-11e9-807c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 65% населения страны. Об этом говорится в данных опроса Социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам, 37% респондентов полностью доверяют Зеленскому, 28% — скорее доверяют.

Среди политических лидеров доверием граждан также пользуются лидер партии «Голос» (25%), лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков (24%) и Анатолий Гриценко — лидер «Гражданской позиции» (23%).

Меньше всего доверяют лидеру партии «Европейская солидарность» — бывшему президенту Украины Петру Порошенко (14%) и главе политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку (12%).

Как ранее писал News.ru, у Зеленского началась истерика. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.