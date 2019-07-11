У президента Украины Владимира Зеленского началась истерика. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
По его мнению, украинский лидер выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка из-за начавшегося нервного срыва на фоне резкого снижения доверия граждан после выборов, а вовсе не из-за криминального прошлого депутата.
То Владимир Александрович вопит на ужгородских таможенников, то выгоняет со встречи секретаря бориспольского горсовета, — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.
Он также констатировал, что Зеленского хватило лишь на короткий срок.
Таки сложно кухарке управлять государством? — задался вопросом политолог.
Ранее News.ru писал о том, что секретарь местного городского совета Ярослав Годунок назвал Зеленского неадекватным человеком, который случайно попал на столь высокий пост.