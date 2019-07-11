https://static.news.ru/photo/cb5a16d4-9398-11e9-82aa-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow, via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/Global Look Press

У президента Украины Владимира Зеленского началась истерика. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, украинский лидер выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка из-за начавшегося нервного срыва на фоне резкого снижения доверия граждан после выборов, а вовсе не из-за криминального прошлого депутата.

То Владимир Александрович вопит на ужгородских таможенников, то выгоняет со встречи секретаря бориспольского горсовета, — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Он также констатировал, что Зеленского хватило лишь на короткий срок.

Таки сложно кухарке управлять государством? — задался вопросом политолог.

Ранее News.ru писал о том, что секретарь местного городского совета Ярослав Годунок назвал Зеленского неадекватным человеком, который случайно попал на столь высокий пост.