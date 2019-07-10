https://static.news.ru/photo/2b9be396-a326-11e9-84d7-fa163e074e61_1024.jpg Ярослав Годунок Фото: Ярослав Годунок/facebook

Украинский президент Владимир Зеленский является неадекватным человеком, который случайно попал на столь высокий пост. С таким заявлением выступил секретарь городского совета (спикер местного парламента) Ярослав Годунок.

Ранее Зеленский выгнал с совещания в Борисполе Годунка из-за его криминального прошлого. Поводом послужили препирательства народного избранника на совещании.

Чиновник рассказал, что пришёл рассказать украинскому лидеру о проблемах обычных граждан, о борьбе с коррупцией и т.д.

Я рассказывал ему о больнице. И в результате на меня срываются! Он — хам, неадекватный, если он позволяет себе оскорблять людей без каких-либо оснований, — цитирует « Политэксперт » слова мужчины.

Годунок также отрицает свою судимость.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский, комментирую ситуацию с телеканалом NewsOne, заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство, сообщила пресс-служба лидера страны.