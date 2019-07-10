Изгнанный с совещания Годунок назвал Зеленского неадекватным
Анастасия Дубинина
18:17, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/2b9be396-a326-11e9-84d7-fa163e074e61_1024.jpgЯрослав ГодунокФото: Ярослав Годунок/facebook
Украинский президент Владимир Зеленский является неадекватным человеком, который случайно попал на столь высокий пост. С таким заявлением выступил секретарь городского совета (спикер местного парламента) Ярослав Годунок.
Ранее Зеленский выгнал с совещания в Борисполе Годунка из-за его криминального прошлого. Поводом послужили препирательства народного избранника на совещании.
Чиновник рассказал, что пришёл рассказать украинскому лидеру о проблемах обычных граждан, о борьбе с коррупцией и т.д.
Я рассказывал ему о больнице. И в результате на меня срываются! Он — хам, неадекватный, если он позволяет себе оскорблять людей без каких-либо оснований, — цитирует «Политэксперт» слова мужчины.
Годунок также отрицает свою судимость.
Как писал News.ru, Владимир Зеленский, комментирую ситуацию с телеканалом NewsOne, заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство, сообщила пресс-служба лидера страны.