Генштаб Вооруженных сил Украины обязали жёстко реагировать на попытки провокаций в Донбассе. Соответствующее поручение президент страны Владимир Зеленский дал главкому ВСУ Руслану Хомчаку в связи с гибелью военных в селе Гранитное в Донецкой области.
Он призвал украинских военнослужащих усилить активность, чтобы скорее «выявлять и обезвреживать диверсионные группы».
Кроме того, украинский лидер обвинил властей ДНР в попытке срыва Минских соглашений.
Как ранее писал News.ru, колонну главы Донецкой области Павла Кириленко обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. Инцидент случился в среду, 10 июля, около 15:00 по местному времени у южной окраины Гранитного.