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Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что встреча высокого уровня в «астанинском формате» по Сирии пройдёт в Нур-Султане в начале августа.

В самом начале августа будет очередная международная встреча по Сирии в «астанинском формате» в Нур-Султане, — сказал политик. Богданов отметил, что на встрече впервые будут представители Ливана и Ирака в...