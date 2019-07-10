https://static.news.ru/photo/8a5747a4-a330-11e9-a5af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Колонну главы Донецкой области Павла Кириленко обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. Инцидент случился в среду, 10 июля, около 15:00 по местному времени у южной окраины Гранитного.

Ракета попала в кузов военного грузовика, сопровождающего машину Кириленко. В результате один военнослужащий погиб, один был ранен, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Машина Кириленко не пострадала.

Травмы раненого военнослужащего оцениваются как средней тяжести. Ему оказали первую помощь и направили в больницу, сообщает штаб операции объединённых сил на своей странице в Facebook.

Ранее в Facebook-аккаунте 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила опубликовали видео, на котором атакуют Вооружённые силы Украины (ВСУ) из противоминной установки УР-83П. Обстрел производился вблизи города Марьинка Донецкой области, писал News.ru.