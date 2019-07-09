https://static.news.ru/photo/843cc880-a240-11e9-99c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/24th.brigade

В Facebook-аккаунте 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила опубликовали видео, на котором атакуют Вооружённые силы Украины (ВСУ) из противоминной установки УР-83П. Обстрел производился вблизи города Марьинка Донецкой области.

Данное видео подтверждает, что незаконные вооружённые формирования бьют прямо с улиц населённого пункта Александровка, надеясь, что Вооружённые силы Украины, поддавшись на провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки, — сообщают в бригаде.

Ополчение умышленно подорвали здания в Марьинке, чтобы представить их как обстрелы ВСУ. Таким образом они дискредитируют подразделения армии Украины. Ролик передали в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины, передаёт Lenta.ru .

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал снятие экономической блокады с Донбасса возможным. По его словам, это может произойти, если предприятия региона вернутся под контроль украинской власти.