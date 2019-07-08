https://static.news.ru/photo/48d99b04-a193-11e9-8a98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: president.gov.ua

Экономическая блокада с Донбасса может быть снята, если предприятия региона вернутся под контроль Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Хочется, чтобы в ближайшее время мы прекратили эту войну, — сказал он.

По словам Зеленского, пенсионер может получить положенную пенсию лишь в течение 60 дней после её выплаты. Киев предложил на переговорах в Минске продлить этот срок на год, заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

Он также хочет расширить список товаров, которые можно будет перемещать через линию разграничения в Донбассе, заменив его перечнем товаров, запрещённых к перевозке.

Как отметил украинский лидер, в будущем возможно и снятие экономических ограничений в отношении Донбасса, но только при условии возврата Украине незаконно национализированных предприятий.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе наступит благодаря дипломатии и санкционной политике, писал News.ru.