Зачем саудовский король сменил кабинет

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Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд

Принц Мухаммед корректирует имидж после убийства Хашогги

Саудовская Аравия официально сделала ещё один шаг к реформированию и открытию королевства для внешнего мира — 82-летний монарх Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд провёл кадровые перестановки и тем самым сформировал второй состав кабинета министров за годы своего пребывания на престоле. Но мало у кого есть сомнения в том, что ротация, формально проведённая ранее положенного срока, призвана подкорректировать пошатнувшийся имидж стремящегося к реформам королевства. Декларируемое молодым наследным принцем Мухаммедом бен Салманом ослабление законодательства в рамках масштабного плана экономической и культурной перестройки перечеркнули в 2018 году сначала аресты гражданских активистов, а затем и резонансное убийство Джамаля Хашогги, в причастности к которому подозревают лично кронпринца.

Согласно нормативным актам Саудовской Аравии, цикл функционирования каждого правительства составляет четыре года, после чего работа министров подлежит оценке — кабинет следует либо переназначить, либо провести там соответствующую кадровую ротацию. Салман бин Абдель-Азиз унаследовал престол после смерти своего единокровного брата короля Абдаллы 23 января 2015 года: через неделю он провёл первые кадровые перестановки в кабинете, однако реформирование прежней системы власти продолжались — только в апреле кресло министра иностранных дел покинул Сауд аль-Фейсал, который при прежнем короле сохранял свой пост на протяжении 40 лет.

Таким образом, формально с момента начала работы первого состава совета министров не прошло четырёх лет, однако ввиду почтенного возраста монарха и опасений, что в случае смерти короля или делегирования сыну регентских полномочий процесс передачи власти не пройдёт гладко, затягивать с формированием второго состава кабинета было опрометчиво, говорят собеседники News.ru, знакомые с внутренней ситуацией в Саудовской Аравии. При этом они допускают, что Мухаммед бин Салман, став королём, может распустить кабинет и сформировать состав с новыми лицами. Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Наследный принц Мухаммед бин Салман

Нынешние кадровые изменения в кабинете министров, а также среди силовиков и губернаторов — не первые в этом году (в июне 2018 года были переназначены министр труда и социального развития, главы министерств по делам ислама, а также культуры и информации), но крупнейшие с момента, когда в 2015 году король Салман вынудил своего младшего брата Мукрина добровольно отречься от должности наследного принца. Тогда он нарушил прямолинейную систему наследования, установленную первым королём основателем Саудовской Аравии Абдул-Азизом. В результате 21 июня 2017 года король Салман объявил своего сына Мухаммеда кронпринцем, поставив его первым в списке престолонаследников, хотя в очереди на саудовский престол был и племянник короля, и дядя нынешнего кронпринца — Мухаммед бин Найеф.

Среди главных и громких новый изменений — смена главы МИДа: бывший министр Адель аль-Джубейр был фактически понижен в должности — он получил пост госминистра по иностранным делам, а главой саудовского внешнеполитического ведомства стал Ибрахим аль-Аcсаф. Отстранение Аль-Джубейра, который заработал репутацию последовательного и красноречивого защитника внешней политики королевства, однозначно связано с «делом Хашогги». По данным The Wall Street Journal, после этого Аль-Джубейр подал в отставку, но король её отклонил. Сейчас же перестановка выглядит как попытка Эр-Рияда убрать из медийного поля политика, чье имя ассоциируется с эпизодом — убийство произошло в здании саудовского консульства в Стамбуле, что автоматически возлагает ответственность на министра иностранных дел. Cai Yang/Xinhua/Global Look Press Адель аль-Джубейр

69-летний Ибрахим аль-Аcсаф учился в США, представлял Саудовскую Аравию в Международном валютном фонде и Всемирном банке, возглавлял Министерство финансов (1996−2016), входит в совет директоров саудовской нефтяной госкомпании Aramco. Он занимал пост государственного министра без портфеля в тот момент, когда в 2017 году был задержан вместе с десятками членов королевской семьи в рамках резонансного расследования о коррупции. Однако впоследствии с него сняли обвинения, и аль-Ассаф вернулся к работе в правительственных структурах. Сейчас его назначение на пост главы МИДа подаётся фактически в качестве демократического решения. По некоторым данным, он ещё до задержания поддерживал программу экономической перестройки страны «Видение: 2030», которую реализовывает кронпринц.

Введение в кабинет преданных наследному принцу молодых людей, опытных, но лояльных управленцев и представителей других кланов семьи Аль-Сауд — не что иное как очередной шаг по консолидации власти вокруг Мухаммеда бин Салмана, сосредоточению в его руках ключевых рычагов управления королевством и возвышению потенциальных союзников. Примечательно в этом смысле назначение племянника короля Абдаллы бен Бандара бен Абдель-Азиза на должность министра национальной гвардии: прежний глава принц Митаб бин Абдалла был одновременно уволен и задержан (в том же ноябре 2017-го) по обвинению в растрате, найме «мёртвых душ», передаче госконтрактов собственным компаниям. С тех пор министерский пост был вакантным, при этом — он один из ключевых в плане обеспечения безопасности строя. Нацгвардия занимает особое место в военной системе страны — это 100-тысячная военная опора монархического режима, которая изначально создавалась для защиты от переворотов и возможного восстания регулярной армии. В отличие от армейских подразделений гвардия на протяжении полувека была центром силы семьи Абдаллы бин Абдул-Азиза и племени Шаммар, к которому принадлежал король Абдалла.

В целом, перестановки в Саудовской Аравии — попытка подкорректировать репутацию страны, укрепить власть в руках кронпринца (де-факто уже исполняющего роль короля), продемонстрировать изменения в королевстве. Дворцовые интриги и борьба за престол не новы в истории Саудовской Аравии, однако раньше игроки предпочитали действовать более тонко — заключать союзы и формировать коалиции между членами королевской семьи, а не диктовать ультиматумы принцам и племенным силам и делать резкие шаги, потенциально дестабилизирующие регион.