Юнкер обвинил Евросоюз в вопиющем лицемерии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны Европейского союза в лицемерии в вопросе усиления охраны внешних границ.
По его словам, более двух лет главы стран ЕС призывали к улучшению охраны границ, а сейчас внезапно заявили, что усиление пограничного контингента может отрицательно сказаться на национальном суверенитете.
«Нам говорят, что всё развивается слишком быстро, а цифры слишком завышены. Это вопиющее лицемерие», — заявил Юнкер в интервью газете Welt am Sonntag.
Глава Еврокомиссии также обвинил страны ЕС в том, что они не хотят брать на себя обязательства, связанные с защитой границ Евросоюза.
Ранее News.ru писал о том, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в штаб-квартире ЕС резко бросил на пол пачку документов. Это произошло перед началом пресс-конференции по итогу саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. Поднявшись на сцену, где стояли трибуны для выступлений, глава ЕК положил на одну из них пачку документов. Затем он переложил часть бумаг в сторону, а оставшиеся швырнул на пол рядом с собой.