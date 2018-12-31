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Юнкер обвинил Евросоюз в вопиющем лицемерии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Thierry Roge /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

в мире [ версия для печати ]

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны Европейского союза в лицемерии в вопросе усиления охраны внешних границ.

По его словам, более двух лет главы стран ЕС призывали к улучшению охраны границ, а сейчас внезапно заявили, что усиление пограничного контингента может отрицательно сказаться на национальном суверенитете.

«Нам говорят, что всё развивается слишком быстро, а цифры слишком завышены. Это вопиющее лицемерие», — заявил Юнкер в интервью газете Welt am Sonntag.

Глава Еврокомиссии также обвинил страны ЕС в том, что они не хотят брать на себя обязательства, связанные с защитой границ Евросоюза.

Ранее News.ru писал о том, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в штаб-квартире ЕС резко бросил на пол пачку документов. Это произошло перед началом пресс-конференции по итогу саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. Поднявшись на сцену, где стояли трибуны для выступлений, глава ЕК положил на одну из них пачку документов. Затем он переложил часть бумаг в сторону, а оставшиеся швырнул на пол рядом с собой.


#ЖАНКЛОДЮНКЕР #евросоюз
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