Ядовитые медузы атакуют берега Австралии

https://news.ru/storage/news/5fbc1a065da141674facad28e0cad4b8/148cd564-493e-4f13-be80-788cec54d3da_850.jpg Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Австралии, в штате Квинсленд в больницы доставлены 22 человека с ожогами от ядовитой медузы ируканджи.

Национальная консультативная служба AMSAS сообщает, что в первую неделю 2019 года пострадавших от этой смертельно опасной медузы больше, чем за последние 10 лет. По словам директора AMSAS Лизы Гершвин, медузы ируканджи обитают в основном в тропиках к северу от Австралии.

«Сейчас погодные условия таковы, что тёплая вода заманивает их на юг, к нашим берегам, и пока всё свидетельствует о том, что нас ждёт очень плохой год»,— заявила она.

Кроме ируканджи, опасность несёт медуза физалия. Они также массово стали встречаться у берегов Австралии. 22 тыс. человек пострадали от их ожогов. Спасателями уже закрыты пляжи в городах Голд-Кост, Кулангатта и Саншайн-Кост.

Ранее News.ru писал о том, что подземные толчки магнитудой 7 зафиксировала Геологическая служба США. Колебания литосферы произошли в районе индонезийского города Тобело.