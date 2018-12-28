Военных Черногории обязали участвовать во всех миссиях НАТО

Военнослужащие, полицейские и сотрудники спецслужб Черногории теперь в обязательном порядке должны быть задействованы во всех миссиях НАТО. Соответствующие поправки в закон об участии в международных миссиях приняло правительство страны.
Как сообщили в Минобороны Черногории, причиной такого решения стали отказы от участия в миссиях одного-двух сотрудников подразделения, направляемого в горячую точку, в результате чего «разрушалась целостность и слаженность всего отряда», информирует газета Pobijeda.
Черногория является членом Североатлантического альянса с 2017 года.
Ранее News.ru писал о том, что 270 бельгийских военнослужащих участвуют в миссии НАТО по усиленному присутствию в Эстонии, не имея специальной зимней амуниции. Чтобы спастись от холода, солдаты вынуждены использовать очень старое обмундирование: балаклавы, изготовленные ещё в 50-х годах двадцатого века, армейские бахилы, защитные очки.