Визы для ещё полсотни стран отменяет Узбекистан

https://news.ru/storage/news/6bf2275f17f17a4b7a445af0065308f2/14d77318-0426-476b-831f-fc9a2a2d976a_850.jpg Katja Kreder/ http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Власти Узбекистана решили сделать безвизовый режим для жителей ещё 45 стран. В основном, это европейские страны, в частности, Италия, Австрия, Великобритания и Норвегия.

Сделан безвизовый режим для канадцев и новозеландцев. Эти страны должны были получить въезд в бывшую советскую республику без оформления виз в 2021 году, но власти Узбекистана решили ускорить процесс для привлечения туристов, сообщает Norma.uz.

В упрощённом порядке визу смогут оформить граждане 76 стран, с марта этого года будут введены дополнительные виды таких электронных виз. Оформлять их намерены для многократного использования.

Подобными мерами правительство Узбекистана планирует пополнить казну за счёт туризма. Статистика свидетельствует о том, что интерес к республике у иностранцев заметно вырос, чему способствовало и упрощение визового режима.

Ранее News.ru сообщал, что власти Узбекистана приняли решение предоставлять вид на жительство обеспеченным иностранцам, приобретающим в республике элитную недвижимость. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.