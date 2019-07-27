https://static.news.ru/photo/f082bdb2-b08a-11e9-a9ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Власти Афганистана намерены начать переговоры с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) в ближайшие две недели. Об этом заявил министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими.

По словам министра, первые переговоры состоятся в одной из европейских столиц, сообщает телеканал 1TV . Он также заявил о начале консультаций по формированию переговорной группы от официального Кабула, в её состав должны войти 15 человек.

Ранее News.ru писал о том, что первый шаг к переговорам с талибами сделан в Москве, где прошла встреча по Афганистану. Представители «Талибана» отметили, что готовы к переговорам с Афганистаном после согласования с США графика вывода из страны иностранных войск.