Власти Афганистана намерены начать переговоры с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) в ближайшие две недели. Об этом заявил министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими.
По словам министра, первые переговоры состоятся в одной из европейских столиц, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал о том, что первый шаг к переговорам с талибами сделан в Москве, где прошла встреча по Афганистану. Представители «Талибана» отметили, что готовы к переговорам с Афганистаном после согласования с США графика вывода из страны иностранных войск.