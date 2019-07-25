https://static.news.ru/photo/f55171a4-aef9-11e9-9415-fa163e074e61_1024.jpg Фото: State Border Guard Service of Uk/Global Look Press

Государственный переворот на Украине стал началом преступной цепочки событий, которые вылились в войну в Донбассе и выход Крыма из состава государства. Сегодняшнее задержание российского танкера Neyma в одесском порту является продолжением этих преступных действий, поощряющимися на государственном уровне, заявил украинский политолог, экономист Александр Васильевич Дудчак в эксклюзивном интервью News.ru.

Теперь и нынешняя власть не брезгует террористическими методами ведения дел международной политики со стороны Киева. Похоже, что судно было задержано специально для того, чтобы предъявить на обмен задержанных моряков, — считает эксперт.

При этом он назвал поведение владельцев судна странным, так как они должны были понимать, что украинская сторона негативно отреагирует на любой корабль из РФ.

Удивляет поведение владельцев судна. Как я понимаю, они зашли в украинский порт. Ну они тоже должны были знать, чем это грозит, — убеждён Дудчак.

По его мнению, всё происходящее на Украине стало следствием событий, которые произошли на Майдане.

Уход Крыма и война в Донбассе были следствием государственного переворота на Украине. Нарушение законодательства на Украине, всех норм и правил, Конституции — это было началом цепочки событий, которые выливаются до сих пор спустя пять лет в преступления на уровне государства, — заключил политолог.

25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nika Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma. В отношении последнего на Украине ведётся досудебное расследование по факту инцидента в Керченском проливе. Позже экипаж отправили на Родину, писал News.ru.