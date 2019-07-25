https://static.news.ru/photo/811d0a40-aeeb-11e9-98a8-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Экипаж российского танкера Neyma, задержанный Службой безопасности Украины в Измаиле, повезли на автобусах в Молдавию, оттуда моряки вылетят в Москву, заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Планируется, что в Молдавию будут доставлены 10 членов экипажа.

Москалькова отметила, что россиянам не было предъявлено каких-либо обвинений, поэтому их отпустили домой.

Информацию подтвердили и в посольстве РФ в Киеве. По словам пресс-секретаря ведомства Дениса Голенко, само судно пока остаётся в Измаиле. При этом с российских моряков военная прокуратура Украины взяла обязательство являться на допросы по вызову следователя. Россияне подписали соглашение, поэтому имеют право выехать из страны, так как проходят по делу, как свидетели.

Ранее служба безопасности Украины выложила видеоролик с полным задержанием российского танкера Neyma в Измаиле. В описании под видео говорится, что арест проводился совместно с военной прокуратурой. СБУ объясняет, что действовала согласно закону. СБУ напоминает, что такие же якобы незаконные действия «способствовали насильственной, с применением оружия, остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа». Военная прокуратура начала досудебное расследование. На танкере прошли обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров и бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, готовится ходатайство в суд о его аресте.

МИД РФ предупредил Украину о последствиях после захвата российских моряков. В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что действия Киева могут быть направлены на обмен украинских военнопленных в будущем. Представитель российского Министерства иностранных дел надеется, что это не является первым конкретным действием новых властей после выборов, и напомнил о ситуации весной 2018 года с судном «Норд» в Азовском море, которое было задержано по неизвестным причинам и вызвало достаточно резкую эскалацию напряжённости, в том числе в Азовском море и Керченском проливе, писал News.ru.