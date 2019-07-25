Служба безопасности Украины выложила видеоролик с полным задержанием российского танкера Neyma в Керченском проливе.
В описании под видео говорится, что арест проводился совместно с военной прокуратурой. СБУ объясняет, что действовали согласно закону.
Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода в Керченском проливе с помощью танкера Neyma, — говорится в публикации.
СБУ напоминает, что такие же якобы незаконные действия «способствовали насильственной, с применением оружия, остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа».
Военная прокуратура начала досудебное расследование.
На танкере прошли обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров и бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, готовится ходатайство в суд о его аресте.
Ранее МИД РФ предупредил Украину о последствиях после захвата российских моряков. В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что действия Киева могут быть направлены на обмен украинских военнопленных в будущем. Представитель российского Министерства иностранных дел надеется, что это не является первым конкретным действием новых властей после выборов, и напомнил о ситуации весной 2018 года с судном «Норд» в Азовском море, которое было задержано по неизвестным причинам и вызвало достаточно резкую эскалацию напряжённости, в том числе в Азовском море и Керченском проливе, писал News.ru.