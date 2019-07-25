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Великобритания ещё недостаточно готова к выходу из ЕС без заключения соглашения, до 31 октября остаётся возможность сделки по Brexit. Об этом заявил новый премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон в ходе первого выступления в этой должности в парламенте.

Джонсон сообщил о намерении активизировать переговоры с европейскими коллегами по условиям Brexit и торговому соглашению, а также усиленно готовиться к возможному выходу из ЕС без заключения сделки. Британия готова к...