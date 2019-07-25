https://static.news.ru/photo/0d3f4d00-aed6-11e9-927d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство Украины должно подумать о последствиях для ситуации в Азовском море, к которым может привести задержание российского танкера Neyma сотрудниками службы безопасности, заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что действия Киева могут быть направлены на обмен украинских военнопленных в будущем.

Если шаг был предпринят в качестве набора материала для будущих обменов — это зря они пошли по такой дорожке, это не поможет им, — сказал источник в МИД РФ.

Представитель российского Министерства иностранных дел надеется, что это не является первым конкретным действием новых властей после выборов, и напомнил о ситуации весной 2018 года с судном «Норд» в Азовском море, которое было задержано по неизвестным причинам и вызвало достаточно резкую эскалацию напряжённости, в том числе в Азовском море и Керченском проливе, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании СБУ российского танкера Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас готовится ходатайство для ареста. Сотрудники СБУ провели обыск на судне, изъяли документы и допросили экипаж. Судно зашло в порт под именем NIKA SPIRIT. В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего военного руководства РФ, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник, писал News.ru.