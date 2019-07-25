https://static.news.ru/photo/fc46f33e-aecd-11e9-85d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: В. И. Чеховских/marinetraffic.com

Российский танкер Neyma был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.

В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас готовится ходатайство для ареста. Сотрудники СБУ провели обыск на судне, изъяли документы и допросили экипаж.

Судно зашло в порт под именем NIKA SPIRIT. В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего военного руководства РФ, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года в районе Керченского пролива были задержаны украинские моряки. Они направлялись из Одессы в Мариуполь на украинском буксире «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь». Им предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершённом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». По данным спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.

Как писал News.ru, ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста семи украинским морякам.