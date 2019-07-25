https://static.news.ru/photo/6c36dee0-aeea-11e9-972d-fa163e074e61_1024.jpg Neyma Фото: Андрей Крылов/РИА Новости

Экипаж российского танкера Neyma, задержанный Службой безопасности Украины в Измаиле, отправляется домой, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Киеве Денис Голенко.

Экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле, — сказал Голенко.

При этом с российских моряков военная прокуратура Украины взяла обязательство являться на допросы по вызову следователя. Россияне подписали соглашение, поэтому имеют право выехать из страны, так как проходят по делу, как свидетели, информируют украинские СМИ.

Ранее Служба безопасности Украины выложила видеоролик с полным задержанием российского танкера Neyma. В описании под видео говорится, что арест проводился совместно с военной прокуратурой. СБУ объясняет, что действовала согласно закону. СБУ напоминает, что такие же якобы незаконные действия «способствовали насильственной, с применением оружия, остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа». Военная прокуратура начала досудебное расследование. На танкере прошли обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров и бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, готовится ходатайство в суд о его аресте.

МИД РФ предупредил Украину о последствиях после захвата российских моряков. В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что действия Киева могут быть направлены на обмен украинских военнопленных в будущем. Представитель российского Министерства иностранных дел надеется, что это не является первым конкретным действием новых властей после выборов, и напомнил о ситуации весной 2018 года с судном «Норд» в Азовском море, которое было задержано по неизвестным причинам и вызвало достаточно резкую эскалацию напряжённости, в том числе в Азовском море и Керченском проливе, писал News.ru.