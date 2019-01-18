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Украина продолжает «сжигать мосты» с Россией

Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Киев официально разорвал с Россией несколько десятков соглашений, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Правительство соседнего государства объявило о прекращении действия 49 договоров с Кремлём и о планах аннулировать ещё 50 документов, сообщает «Пятый канал».

«Мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ», — добавил чиновник.

Пограничная служба ВСУ усилила охрану восточных рубежей. На участки государственной границы с РФ в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно отправлены специальные подразделения Восточного регионального управления погранслужбы.

Ранее News.ru писал о переходе Киева от печатания денег к чеканке. В Нацбанке считают, что монеты держатся в обиходе дольше купюр и являются более экономичным вариантом. Металлические пять гривен введут в оборот в 2019-м, а десять — в последующие годы.


#украина #россия
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