Украина усилила охрану границы с Россией

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Пограничная служба Украины усилила охрану восточных рубежей. На участки государственной границы с Россией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно отправлены специальные подразделения Восточного регионального управления погранслужбы.

Три указанных региона Украины названы «угрожаемыми направлениями». В обязанности военнослужащих также входит поддержание правил особого режима в приграничье, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Ранее News.ru сообщал, что Украина наращивает вооружение у границы ЛНР. Представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил, что Украина перебросила в район Сватово четыре вертолёта и формирует колонну из 150 единиц автомобильной и военной техники.