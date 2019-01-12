Украина наращивает вооружение у границы ЛНР

Представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил, что Украина перебросила в район Сватово четыре вертолёта и формирует колонну из 150 единиц автомобильной и военной техники.
«Недалеко от района формирования колонны отмечена посадка трёх военных вертолётов МИ-24 и одного МИ-8», — цитирует Марочко Луганский информационный центр.
Ранее News.ru писал, что заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Сергей Омельченко заступился за новый украинский миномёт «Молот», раскритикованный экспертами и пользователями Сети. Он подчеркнул, что новый миномёт, который за внешний вид сравнили с «трубой с картошкой», является высокотехнологичным оружием. Он добавил, что интенсивные военные действия в Донбассе доказали потребность в подобном вооружении.