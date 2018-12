Угроза теракта объявлена в Барселоне

Полиция Каталонии получила по международным каналам сообщение о потенциальной террористической угрозе в Барселоне. В городе усилены меры безопасности, к местам массового скопления людей стянуты дополнительные силы полиции, сообщает ТАСС.

Ранее о потенциальной опасности предупредил и Госдеп США. В официальном Twitter-аккаунте ведомство сообщило о том, что террористы могут напасть без предупреждения в любом общественном месте. Особую осторожность в Госдепартаменте призвали соблюдать всем, кто будет находиться во время рождественских праздников в районе бульвара Рамбла — самой популярной туристической улицы Барселоны.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq