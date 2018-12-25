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Угроза теракта объявлена в Барселоне

Lutz Pape/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Полиция Каталонии получила по международным каналам сообщение о потенциальной террористической угрозе в Барселоне. В городе усилены меры безопасности, к местам массового скопления людей стянуты дополнительные силы полиции, сообщает ТАСС.

Ранее о потенциальной опасности предупредил и Госдеп США. В официальном Twitter-аккаунте ведомство сообщило о том, что террористы могут напасть без предупреждения в любом общественном месте. Особую осторожность в Госдепартаменте призвали соблюдать всем, кто будет находиться во время рождественских праздников в районе бульвара Рамбла — самой популярной туристической улицы Барселоны.

Как ранее писал News.ru, спецслужбы ищут 30-летнего подданного Марокко, который, как предполагается, готовил теракты в Барселоне во время новогодних праздников.


#теракт #Барселона #угроза
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