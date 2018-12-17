Турчинов назвал слова Лаврова о Крыме «бредом»

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Александр Турчинов (в центре)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов опроверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Киев готовит «провокации» на границе с Крымом. Он назвал «бредом» слова главы внешнеполитического ведомства.

Сказанное Лавровым Турчинов охарактеризовал как недопустимые «пассажи».

«Можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: бред сивой кобылы. Простите, сивого мерина», — цитирует Турчинова его пресс-служба.

Ранее, как сообщал News.ru, Лавров заявил о предстоящей вооружённой акции, которую намерена провести украинская армия на границе с полуостровом. По данным главы российского МИДа, операция была намечена на последнюю декаду декабря.