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Турчинов назвал слова Лаврова о Крыме «бредом»

Александр Турчинов (в центре) facebook.com/oleksandr.turchynov

Александр Турчинов (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов опроверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Киев готовит «провокации» на границе с Крымом. Он назвал «бредом» слова главы внешнеполитического ведомства.

Сказанное Лавровым Турчинов охарактеризовал как недопустимые «пассажи».

«Можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: бред сивой кобылы. Простите, сивого мерина», — цитирует Турчинова его пресс-служба.

Ранее, как сообщал News.ru, Лавров заявил о предстоящей вооружённой акции, которую намерена провести украинская армия на границе с полуостровом. По данным главы российского МИДа, операция была намечена на последнюю декаду декабря.


#крым #СергейЛавров #АлександрТурчинов
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