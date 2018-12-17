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Лавров: Киев готовит провокацию на границе с Крымом

Сергей Лавров Сергей Булкин/News.ru

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря.

При этом министр отметил, что в этом случае Россия даст незамедлительный ответ, однако воевать с Украиной Москва не намерена. РФ не следует разрывать отношения с Киевом, считает дипломат.

«Украинский народ ни при чём, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией», — подчеркнул министр.

Лавров заявил, что для восстановления нормальных двусторонних отношений необходимо в первую очередь решить внутренние проблемы Украины, которые гораздо шире, чем «просто ДНР и ЛНР». По его словам, Россия имеет отношения не с режимом, оказывавшимся у власти благодаря тому, что «Запад предал все нормы международного права», а с Украинским государством, сообщил министр в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко принёс публичное извинение за то, что не смог выполнить своё обещание завершить боевые действия в Донбассе. Глава государства несколько раз извинился за то, что дал «необоснованные надежды», и попросил считать его слова «ошибкой».


#украина #россия #лавров #крым
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