Лавров: Киев готовит провокацию на границе с Крымом

https://news.ru/storage/news/2b427866f49111cc1e42f460bf4cb3c7/f7843fc1-4ff4-483b-89d0-f67b92fb9d43_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сергей Лавров

Украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря.

При этом министр отметил, что в этом случае Россия даст незамедлительный ответ, однако воевать с Украиной Москва не намерена. РФ не следует разрывать отношения с Киевом, считает дипломат.

«Украинский народ ни при чём, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией», — подчеркнул министр.

Лавров заявил, что для восстановления нормальных двусторонних отношений необходимо в первую очередь решить внутренние проблемы Украины, которые гораздо шире, чем «просто ДНР и ЛНР». По его словам, Россия имеет отношения не с режимом, оказывавшимся у власти благодаря тому, что «Запад предал все нормы международного права», а с Украинским государством, сообщил министр в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко принёс публичное извинение за то, что не смог выполнить своё обещание завершить боевые действия в Донбассе. Глава государства несколько раз извинился за то, что дал «необоснованные надежды», и попросил считать его слова «ошибкой».