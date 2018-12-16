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Порошенко о ситуации на Донбассе: «Мне стыдно»

Пётр Порошенко Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко принёс публичное извинение за то, что не смог выполнить своё обещание завершить боевые действия в Донбассе.

«Мне стыдно, и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны», — рассказал Порошенко.

Глава украинского государства несколько раз извинился за то, что дал «необоснованные надежды» и попросил считать его слова «ошибкой».

Действующий президент призвал всех политиков обдумывать свои слова и «очень ответственно относиться к своим обещаниям», сообщает телеканал «Украина 112».

Ранее News.ru писал, что Пётр Порошенко не стал делать никаких заявлений о возможном втором президентском сроке. Он отметил, что оставит эту информацию в секрете.На вопрос, что он будет делать, если его президентом всё-таки не переизберут, Порошенко отметил, что очень доверяет своему народу и уверен в выборе украинцев.


#донбасс #украина #выборы #порошенко
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