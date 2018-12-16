Порошенко готов уступить своё место достойному кандидату

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Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко не стал отвечать на вопрос журналиста о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Он отметил, что оставит эту информацию в секрете.

«Если так случится, что будет кто-то более достойный, я ему буду помогать», — заявил Порошенко на пресс-конференции.

На вопрос, что он будет делать, если его президентом всё-таки не переизберут, Порошенко отметил, что очень доверяет своему народу и уверен в выборе украинцев.

Ранее Порошенко назвал условия отмены военного режима в стране. Он заявил, что правовой режим военного положения в десяти областях страны вводился только на 30 суток и для Киева продление нежелательно, писал News.ru.