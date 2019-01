Трамп раскрыл план по выводу войск США из Сирии

Соединённые Штаты Америки будут выводить свои войска из Сирии по ранее намеченному плану, заявил президент США Дональд Трамп.

При этом борьба с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в РФ) будет продолжена. Таким образом Трамп прокомментировал статью газеты The New York Times, в которой говорилось о согласии главы государства на предоставление дополнительного времени на вывод американских войск с территории Сирии.

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!.....