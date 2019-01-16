Тигры могут исчезнуть в ближайшее десятилетие

https://news.ru/storage/news/212e041d23fdd52fd108feec421974e4/5160e3b2-68b5-4160-91a6-98818d53f063_850.jpg Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Популяция тигров может полностью исчезнуть в ближайшие десять лет, заявили представители благотворительной организации Born Free. За последнее столетие этой тенденции подверглись около 96% этих животных.

Стремительное вымирание происходит из-за браконьерства и уничтожения мест обитания хищников. Сейчас на Земле сохранилось порядка четырёх тысяч особей.

Сотрудники Born Free объявили чрезвычайную мобилизацию ради сохранения вида. Они надеются защитить животных и их естественную среду обитания.

Особое беспокойство вызывает у зоозащитников Индия, в которой тигров убивают ради использования их частей тела в традиционной медицине. Кроме того, в стране происходит хаотичная вырубка лесов, сообщает Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что американские биологи обнаружили у берегов штата Флорида самку северного гладкого кита с детёнышем. Вид крупных млекопитающих также находится на грани вымирания.