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Тигры могут исчезнуть в ближайшее десятилетие

Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Популяция тигров может полностью исчезнуть в ближайшие десять лет, заявили представители благотворительной организации Born Free. За последнее столетие этой тенденции подверглись около 96% этих животных.

Стремительное вымирание происходит из-за браконьерства и уничтожения мест обитания хищников. Сейчас на Земле сохранилось порядка четырёх тысяч особей.

Сотрудники Born Free объявили чрезвычайную мобилизацию ради сохранения вида. Они надеются защитить животных и их естественную среду обитания.

Особое беспокойство вызывает у зоозащитников Индия, в которой тигров убивают ради использования их частей тела в традиционной медицине. Кроме того, в стране происходит хаотичная вырубка лесов, сообщает Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что американские биологи обнаружили у берегов штата Флорида самку северного гладкого кита с детёнышем. Вид крупных млекопитающих также находится на грани вымирания.


#прогноз #исчезновение #животные #тигры
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