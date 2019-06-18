https://static.news.ru/photo/ff87ffcc-91de-11e9-9447-fa163e074e61_1024.jpg Фото: R4924_italyphotopress/Global Look Press

Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид обвинили в расизме. Причиной стала фотография из аэропорта, которую девушка опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

На снимке девушка держит ногу над самолётами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах. По мнению пользователей, этот поступок является расистским. Кроме того, они потребовали от брендов, с которыми работает Хадид, разорвать с ней контракты.

Девушка удалила снимок из своего аккаунта, а также принесла извинения, передаёт Lenta.ru .

Ранее News.ru писал, что киберспортивная организация OG наложила санкции на французского игрока Себастьяна Ceb Дебса за расистские высказывания. В конце мая французский геймер в одной из игр использовал выражение «чёртовы русские животные» и другие грубые высказывания.