Учитель накормил черепаху живым щенком и был оправдан

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Американский учитель, который скормил больного щенка голодной черепахе на глазах у детей, был признан невиновным в жестоком обращении с животными. Роберт Кросленд из Престонской средней школы в штате Айдахо предстал перед судом после того, как родители одного из учеников пожаловались на его негуманное поведение.

Инцидент произошёл в июне после уроков, когда в классе оставались четыре школьника. Кросленд подошёл к террариуму и положил живого щенка перед змеёй, а когда рептилия не заинтересовалась добычей — бросил малыша в аквариум к черепахе. Собака сначала плавала на поверхности, но спустя некоторое время черепаха утянула щенка на дно и съела.

Преподаватель отверг обвинения в жестоком обращении с животными и заявил, что он всего лишь избавил щенка от страданий. По его словам, питомец был неизлечимо болен и мучился, передаёт Newsweek.

«Я думал, что поступаю правильно. Меня всю мою жизнь учили не позволять животному страдать», — сказал педагог во время судебного заседания.

На суде выступил также его сын, Марио Кросленд. Юноша заявил, что больного щенка его отец получил от знакомого фермера и долго пытался вылечить животное.

«Он посвятил свою жизнь животным, он делал всё возможное, чтобы помочь животным», — заявил он.

Педагог был признан невиновным, хотя осталось непонятным, почему смертельно больного щенка нельзя было умертвить в ветеринарной клинике, если уж это было необходимо.

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