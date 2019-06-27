https://static.news.ru/photo/14a53926-7941-11e9-9239-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force

Американские сенаторы обнародовали проект оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35.

За документ выступило 86 сенаторов, а против — 8. Теперь им предстоит выработать совместную версию бюджета, после чего он поступит на подпись президенту США, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, назначенный накануне президентом США Дональдом Трампом исполняющий обязанности Минобороны Марк Эспер в беседе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вновь обратил внимание на нежелательную закупку Анкарой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400.