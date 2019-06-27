Американские сенаторы обнародовали проект оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35.
За документ выступило 86 сенаторов, а против — 8. Теперь им предстоит выработать совместную версию бюджета, после чего он поступит на подпись президенту США, передаёт
Как ранее писал News.ru, назначенный накануне президентом США Дональдом Трампом исполняющий обязанности Минобороны Марк Эспер в беседе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вновь обратил внимание на нежелательную закупку Анкарой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400.