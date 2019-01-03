США оставят в Афганистане группы спецназа

https://news.ru/storage/news/43865005ed655a2d8f47b87cf52b9c6a/2993dfbf-79be-448b-a2ae-54ee0aacba50_850.jpg U.S. Department of Defense/Global Look Press

Соединённые Штаты вдвое сократят военное присутствие в Афганистане. При этом на территории азиатского государства будут действовать ударные группы войск специального назначения.

Целью американского спецназа в Афганистане станут рейды против боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.

Детали вывода войск источник издания озвучивать отказался, заметив только, что домой должны будут вернуться до 7 тысяч военных. Сейчас американская группировка в Афганистане насчитывает почти 14 тысяч бойцов. Процесс возвращения солдат в США может занять от 8 до 12 месяцев.

Ранее News.ru сообщал, что американская армия с 2001 года проводит в центральноазиатской стране самую длительную операцию в своей истории. Сокращение военного контингента в Афганистане может начаться через несколько недель.