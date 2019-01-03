США оставят в Афганистане группы спецназа

Соединённые Штаты вдвое сократят военное присутствие в Афганистане. При этом на территории азиатского государства будут действовать ударные группы войск специального назначения.
Целью американского спецназа в Афганистане станут рейды против боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.
Детали вывода войск источник издания озвучивать отказался, заметив только, что домой должны будут вернуться до 7 тысяч военных. Сейчас американская группировка в Афганистане насчитывает почти 14 тысяч бойцов. Процесс возвращения солдат в США может занять от 8 до 12 месяцев.
Ранее News.ru сообщал, что американская армия с 2001 года проводит в центральноазиатской стране самую длительную операцию в своей истории. Сокращение военного контингента в Афганистане может начаться через несколько недель.