От властей Республики Кипр требуют закрыть для российских военных кораблей доступ к островным портам. Такой ультиматум содержит инициатива американских сенаторов, включённая в пакет законодательных мер по поддержке Никосии, в частности её энергетического проекта EastMed — газопровода, который обещает составить серьёзную конкуренцию «Турецкому потоку». Кипр даёт понять, что не готов к столь жёсткому геополитическому выбору. В Министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, говорят о прямом подрыве сотрудничества между Москвой и Никосией.

На Смоленской площади 1 июня раскритиковали обсуждаемый в Сенате законопроект, который касается восточносредиземноморского партнёрства в области безопасности и энергетики. Закон, как говорят в российском дипведомстве, «вызывает ряд вопросов в плане его возможных последствий» для сотрудничества Москвы и Никосии.

Данный законопроект, подготавливаемый в рамках развития кипрско-американского взаимодействия, содержит положения, прямо нацеленные на подрыв российско-кипрского сотрудничества, — отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ указали, что Россия всегда строго придерживается принципа невмешательства в отношения между другими странами. В Москве считают, что и в её диалог с Никосией никто не вправе вмешиваться.

Считаем любые попытки ультимативно ставить независимую и суверенную страну перед искусственным выбором, с кем она хочет быть, с Москвой или Вашингтоном, грубейшим нарушением всех возможных норм и правил, — подчеркивают в МИД РФ.

Сенаторы 27 июня проголосовали за принятие законопроекта, который предполагает не только ряд важных для Кипра мер, касающихся военного и энергетического сотрудничества, но и теперь — в своей обновлённой редакции — требует , чтобы островное государство перекрыло для российских военных кораблей доступ к своим портам. Изначально пакет содержал исключительно те меры, которые помогли бы острову преодолеть оружейное эмбарго, получить дополнительное финансирование на нужды, связанные со сферой безопасности, и реализовать проект газопровода EastMed. Однако с лёгкой подачи сенатора-демократа Роберта Менендеса в документ было включено требование к американской администрации отправлять как минимум раз в год отчёт в Сенат, что «правительство Кипра приняло и продолжает принимать все необходимые меры для прекращения практики предоставления российским военным судам возможности использовать кипрские порты для заправки и обслуживания».

Сам Менендес считает, что США лишний раз доказали свою приверженность отношениям с Кипром. Он утверждает, что политическая ставка на островное государство позволит изменить архитектуру безопасности в Восточном Средиземноморье. Впрочем, такой ультимативный подход не мог не возмутить Никосию. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что «поправка была неудачной». Отношения Никосии с Москвой в военной сфере регулирует ряд межправительственных соглашений от 2015 года. Безусловно, эти документы имеют определённый срок, однако, как обращают внимание на Кипре, договорённости нельзя нарушать в одностороннем порядке. Наблюдатели считают , что это глупо, потому что Россия имеет реальное присутствие в этом уголке Средиземноморья. Кроме того, это неправильно с точки зрения дипломатии и государственного управления. Если Кипр согласится на требование Соединённых Штатов, он сожжёт все мосты с Россией, говорят в экспертной среде. Сейчас страна не может себе этого позволить.

Документ, который одобрила верхняя палата американского Конгресса, изначально был направлен на поддержку энергетических инициатив Кипра. Обнаруженные возле побережья острова газовые месторождения резко изменили баланс сил в регионе. Вокруг залежей углеводородов в Восточном Средиземноморье сложился целый «газовый треугольник» государств — это Греция, Кипр и Израиль. После того как страны заручились поддержкой США, они объявили о создании собственного газопровода, чтобы заниматься транспортировкой голубого топлива в европейские страны. Этот вопрос, в частности, поднимался на известной встрече 20 марта лидеров Греции, Израиля и Кипра с госсекретарем США Майклом Помпео в Иерусалиме. Участники переговоров подписали официальную декларацию по поводу проекта трубопровода EastMed. Она, судя по всему, может войти в прямую конкуренцию с проектом Москвы и Анкары «Турецкий поток».