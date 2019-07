На Смоленской площади 1 июня раскритиковали обсуждаемый в Сенате законопроект, который касается восточносредиземноморского партнёрства в области безопасности и энергетики. Закон, как говорят в российском дипведомстве, «вызывает ряд вопросов в плане его возможных последствий» для сотрудничества Москвы и Никосии.

В МИД РФ указали, что Россия всегда строго придерживается принципа невмешательства в отношения между другими странами. В Москве считают, что и в её диалог с Никосией никто не вправе вмешиваться.

Сенаторы 27 июня проголосовали за принятие законопроекта, который предполагает не только ряд важных для Кипра мер, касающихся военного и энергетического сотрудничества, но и теперь — в своей обновлённой редакции — требует , чтобы островное государство перекрыло для российских военных кораблей доступ к своим портам. Изначально пакет содержал исключительно те меры, которые помогли бы острову преодолеть оружейное эмбарго, получить дополнительное финансирование на нужды, связанные со сферой безопасности, и реализовать проект газопровода EastMed. Однако с лёгкой подачи сенатора-демократа Роберта Менендеса в документ было включено требование к американской администрации отправлять как минимум раз в год отчёт в Сенат, что «правительство Кипра приняло и продолжает принимать все необходимые меры для прекращения практики предоставления российским военным судам возможности использовать кипрские порты для заправки и обслуживания».