https://static.news.ru/photo/0f17be24-b277-11e9-9293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать. Причиной этого станут политические эксперименты, в ходе которых к власти приходят люди без опыта и образования.

За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить, — заявил политик в эфире телеканала NewsOne .

По его словам, некоторую надежду дарит то, что в Раду избраны новые люди. Однако при этом в парламент попали и те, кто никогда нигде не работал и не учился.

Важным для Украины Кива назвал 2020 год. Если государству удастся его «пережить», это станет «большой победой». Сомнения в ней рождает бюджет следующего года, в который заложено повышение тарифов ЖКХ. Оно может сильно ударить по кошельку украинцев.

Ранее News.ru сообщал, что директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст раскрыл истинные намерения Зеленского по отношению к России. Политолог уверен, что новый украинский лидер повторит своего предшественника Порошенко. Хербст ссылается на слова людей из команды Зеленского, которые говорили, как он «слушает, учится и двигается в направлении, схожем с политикой, которая установилась за последние несколько лет».