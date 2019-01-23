Чем Сирия ударит по аэропорту Израиля

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Сирийские ракеты могут достать до Тель-Авива

После ударов ЦАХАЛ по международному аэропорту Дамаска сирийские власти грозят Израилю ответом по библейскому старозаветному принципу «око за око». Теоретически у Дамаска достаточно средств, чтобы воплотить свои угрозы в жизнь и ударить по израильской инфраструктуре. Но в этом случае Израиль и США примут ответные меры, которые будут иметь фатальные последствия для режима Башара Асада и иранского присутствия в Сирии. Россия, в свою очередь, не будет вмешиваться в сирийско-израильское противостояние, пока напрямую не будут задеты её интересы.

23 января постоянный представитель Сирийской Арабской Республики в ООН Башар аль-Джафари пригрозил Израилю нанести удар по международному аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в случае, если повторятся израильские авиаудары по сирийским объектам повторятся.

«Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создаёт войны в этом Совете, реализовав своё законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива», — цитирует заявление аль-Джафари на заседании Совбеза ООН сирийское государственное агентство САНА.

В ночь на 21 ноября израильская авиация нанесла несколько ударов по иранским объектам на территории Сирии. Это, как утверждает региональная пресса, было одним из самых масштабных нападений за последние годы. Израиль назвал атаку ответом на попытку обстрела проиранскими силами Голанских высот с сирийской территории. По данным Минобороны России, в результате авиаудара существенно пострадала инфраструктура международного аэропорта Дамаска, погибли четверо сирийских военных, ещё шестеро ранены. Израиль утверждает, что удары наносились по складам оружия, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции Ирана.

Беспокойство сирийских властей объяснимо — ранее ряд международных авиакомпаний, в частности флагманский авиаперевозчик королевства Бахрейн Gulf Air и компания Emirati Etihad из ОАЭ, заявляли о намерении возобновить полёты в сирийскую столицу. По некоторым данным, незадолго до атаки Израиля российские представители обращались к Израилю с просьбой воздержаться от дальнейших авиаударов по району аэропорта, поскольку это мешает восстановлению страны, а российские инвесторы рассматривали возможность вложить средства в строительство нового терминала. В то же время, в Израиле неоднократно заявляли о своей принципиальной и неизменной позиции бороться с иранским влиянием в Сирии и подконтрольными Тегерану группами. При этом Корпус стражей исламской революции рассматривает аэропорт Дамаска как «ворота в Ливан» и использует его для снабжения «Хезболлы» и переброски отрядов и грузов военного назначения. Ранее появлялись сообщения, что из-за активности Израиля Ирану пришлось снизить своё присутствие в районе аэропорта, тем более что, по словам ливанских политиков, Москва продолжает заверять региональных игроков в усилиях по сдерживанию Тегерана в САР.

Заставить Иран отказаться использовать аэропорт Дамаска для военного снабжения достаточно сложно, полагает руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

«Если ИРИ будет осуществлять снабжение через другие аэродромы, то Израилю их будет намного проще атаковать — это военные объекты, и по ним можно наносить удары без каких-либо ограничений. По сути, Иран использует аэропорт Дамаска, прикрываясь его гражданским назначением и гражданской инфраструктурой. Естественно, иранцы так или иначе останутся на объекте, хотя продолжат делать вид, что якобы выводят силы. Проблема заключается даже не в использовании аэропорта Дамаска, а в целом в иранском присутствии в Сирии», — указывает эксперт в комментарии News.ru.

В дальнейшем, по мнению Семёнова, ситуация существенно не изменится: Иран продолжит использовать инфраструктуру, Израиль — наносить удары, а Сирия — делать грозные заявления и стараться сбить самолёты ЦАХАЛ или ракеты восстановленными с помощью российских специалистов средствами ПВО. Российские военные вряд ли будут вмешиваться в региональное противостояние до тех пор, пока серьёзно не будут затронуты их интересы.

U.S. Embassy Jerusalem/flickr.com

«Ответные меры Сирии в виде удара по аэропорту Бен-Гурион выведут конфликт на принципиально иной уровень. Ответные, в том числе и военные действия Израиля и ужесточение позиций США (в Штатах неоднократно заявляли, что поддержка Еврейского государства — главная цель присутствия США на Ближнем Востоке) будут иметь для Дамаска неприятные фатальные последствия. Это на самом деле невыгодно ни Дамаску, ни Тегерану», — объясняет Семёнов.

В то время, как представители Дамаска угрожают ракетным ударом по аэропорту Бен Гурион, в Израиле совершенствуют средства противовоздушной и противоракетной обороны. 22 января Еврейское государство в сотрудничестве с США испытало систему противоракетной обороны Arrow-3. Как передаёт The Drive, ракета-перехватчик успешно поразила учебную цель (ложную баллистическую ракету), выпущенную с авиабазы Пальмахим. Кроме того, на территории Израиля развёрнуто несколько батарей ЗРК Patriot PAC-3 американского производства, а от неуправляемых тактических ракет страну защищает система противоракетной обороны «Железный купол». В связи с этим вызывает сомнение способность ВС Сирии, эксплуатирующих в основном устаревшие образцы ракетных вооружений, воплотить в жизнь свои угрозы.

Ralph Scott/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У Дамаска слабые ВВС, поэтому единственная возможность нанести реальный удар вглубь территории — использовать оперативно-тактические ракеты, отмечает News.ru военный эксперт Юрий Лямин.

«Для этого Сирия может использовать ракеты советского оперативно-тактического ракетного комплекса „Эльбрус“ (более известные под натовским обозначением Scud) или иранского ОТРК Fateh-110. Дальность ракет этих комплексов в 250−300 км позволяет нанести удар по аэропорту имени Бен-Гуриона из района между Дамаском и Хомсом», — предполагает он.

Кроме того, Сирия в своё время приобрела у КНДР модернизированный вариант ракет Scud с дальностью до 500 км, продолжает Лямин, и, возможно, могла в последнее время получить новые иранские баллистические ракеты типа Zolfaghar — они имеют радиус поражения до 700 км, что в принципе позволяет нанести удар по Израилю практически из любого участка подконтрольной Дамаску территории Сирии.

Несмотря на то, что Израиль в последнее время вложил достаточно серьёзные ресурсы в развитие средств ПРО, сложно сказать, насколько эффективно они смогут защитить международный аэропорт Тель-Авива, полагает Лямин. Серьёзных проверок действий израильской ПРО против атаки баллистическими ракетами в реальных боевых условиях ещё не было. В случае, если Дамаск решится атаковать международный аэропорт имени Бен-Гуриона, многое будет зависеть от того, насколько массированной будет атака.