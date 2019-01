Чем Сирия ударит по аэропорту Израиля

После ударов ЦАХАЛ по международному аэропорту Дамаска сирийские власти грозят Израилю ответом по библейскому старозаветному принципу «око за око». Теоретически у Дамаска достаточно средств, чтобы воплотить свои угрозы в жизнь и ударить по израильской инфраструктуре. Но в этом случае Израиль и США примут ответные меры, которые будут иметь фатальные последствия для режима Башара Асада и иранского присутствия в Сирии. Россия, в свою очередь, не будет вмешиваться в сирийско-израильское противостояние, пока напрямую не будут задеты её интересы.

23 января постоянный представитель Сирийской Арабской Республики в ООН Башар аль-Джафари пригрозил Израилю нанести удар по международному аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в случае, если повторятся израильские авиаудары по сирийским объектам повторятся.

В ночь на 21 ноября израильская авиация нанесла несколько ударов по иранским объектам на территории Сирии. Это, как утверждает региональная пресса, было одним из самых масштабных нападений за последние годы. Израиль назвал атаку ответом на попытку обстрела проиранскими силами Голанских высот с сирийской территории. По данным Минобороны России, в результате авиаудара существенно пострадала инфраструктура международного аэропорта Дамаска, погибли четверо сирийских военных, ещё шестеро ранены. Израиль утверждает, что удары наносились по складам оружия, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции Ирана.

#NOTAM heading to #Damascus Airport (OSDI). Taxiway C1 (leading to Cargo Area) Closed due to Work in Progress for the next 3 months. @amirbohbot @ImageSatIntl @BabakTaghvaee @IsraelD_Heb @ELINTNews @WithinSyriaBlog @MiddleEastGuy @Intel_sky pic.twitter.com/39d7001Ubq