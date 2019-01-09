Штатам пригрозили снижением рейтинга

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Международный рейтинг США может упасть в случае приостановки работы правительства до 1 марта.

Рейтинг «ААА», присвоенный США Международным рейтинговым агентством Fitch, является максимальным. Однако специалисты агентства сообщают, что, если приостановка деятельности американского правительства приведёт к тому, что госдолг достигнет потолка, рейтинг может снизиться.

«Нам, возможно, придётся задуматься о нормативной базе, неспособности принять бюджет... и о том, уместен ли при этом рейтинг "ААА"», — заявил старший аналитик Fitch по вопросам суверенного долга Джеймс Маккормак.

Ранее News.ru писал, что государственный долг США почти за два года пребывания у власти президента Дональда Трампа вырос на 10% или более чем на $2 трлн. Он теперь составляет $21,974 трлн.