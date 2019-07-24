Российский сейнер «Сянхайлинь-8» с 17 моряками на борту задержан северокорейскими пограничниками.
По словам замдиректора ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» Сергея Седлера, захват судна произошёл в ночь на 17 июля в 55 морских милях от территории КНДР.
Он уточнил, что корабль был захвачен «прямо на ходу». На палубу внезапно высадились представители Северной Кореи и отключили все средства связи. Российские моряки, находившиеся на судне, были конвоированы в порт Вонсан, связи с ними нет до сих пор.
При этом 23 июля представителю российского посольства в Пхеньяне удалось посетить захваченный корабль, на котором находятся задержанные моряки. Капитана сейнера, его помощника и двух южнокорейских специалистов держат в отеле под арестом.
Седлер рассказал
Ранее News.ru писал о том, что засуха в КНДР оказала серьёзное негативное влияние на наиболее уязвимые группы населения страны, заявила в Женеве Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В связи с этим в Северной Корее вырос уровень недоедания и распространения болезней, передаваемых через воду. Представитель МФОКК и КП Мухаммед Бабикер призвал действовать быстро, чтобы обеспечить продовольственную безопасность людей.