https://static.news.ru/photo/4cfe0fa2-ad92-11e9-bb3e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский сейнер «Сянхайлинь-8» с 17 моряками на борту задержан северокорейскими пограничниками.

По словам замдиректора ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» Сергея Седлера, захват судна произошёл в ночь на 17 июля в 55 морских милях от территории КНДР.

Он уточнил, что корабль был захвачен «прямо на ходу». На палубу внезапно высадились представители Северной Кореи и отключили все средства связи. Российские моряки, находившиеся на судне, были конвоированы в порт Вонсан, связи с ними нет до сих пор.

При этом 23 июля представителю российского посольства в Пхеньяне удалось посетить захваченный корабль, на котором находятся задержанные моряки. Капитана сейнера, его помощника и двух южнокорейских специалистов держат в отеле под арестом.

Седлер рассказал «Коммерсанту» , что на корабле нет вентиляции, поэтому температура воздуха там не опускается ниже +30–35 градусов, что делает нахождение моряков на судне крайне некомфортным.

Ранее News.ru писал о том, что засуха в КНДР оказала серьёзное негативное влияние на наиболее уязвимые группы населения страны, заявила в Женеве Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В связи с этим в Северной Корее вырос уровень недоедания и распространения болезней, передаваемых через воду. Представитель МФОКК и КП Мухаммед Бабикер призвал действовать быстро, чтобы обеспечить продовольственную безопасность людей.