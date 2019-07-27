Министр иностранных дел России заканчивает турне по странам Латинской Америки в самом маленьком государстве региона. О том, зачем глава российской дипломатии отправился в Суринам, — спецкорр News.ru из Парамарибо.

Последней точкой латиноамериканского турне Сергея Лаврова стала столица маленького государства Суринам — Парамарибо. Бывшая колония Нидерландов сохранила свой уникальный голландский стиль: двухэтажные выкрашенные в белый деревянные дома, украшенные колоннами и статуями святых, составляют костяк исторического центра города. Главной достопримечательностью является 40-метровый Собор Святых Петра и Павла — самое высокое деревянное сооружение столицы.

Для российского министра визит в Суринам первый за все пятнадцать лет работы на посту. Лаврова приветствовали с особыми почестями: возле здания министерства иностранных дел, где проходила первая встреча, была расстелена красная дорожка, выстроен караул. Как только глава российского МИД вышел из машины, заиграл военный оркестр. Вряд ли город помнит за последние годы визит такого уровня.

Это первый в истории визит российского министра иностранных дел в Суринам. Но вы были первой, кто попал в историю, совершив два года назад визит в качестве министра иностранных дел Суринама в Российскую Федерацию, — сказал глава МИД РФ в начале переговоров с главой МИД Суринама Илдис Поллак-Бигли.

Следующей по программе была встреча с вице-президентом, а под конец глава российской дипломатии был принят президентом страны. Переговоры проходили в двухэтажном деревянном особняке, который служит резиденцией главы государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Суринама Илдис Поллак-Бигли во время встречи в аэропорту города Александр Щербак/ТАСС

Россию и Суринам пока мало что связывает: двусторонний товарооборот в 2018 году составил всего лишь $2,8 млн. В советский период страны вынашивали планы наладить поставки в Россию пальмового масла и бокситов, но до их реализации так и не дошло. Возможно, эти планы смогут быть реализованы в будущем: власти Суринама заявили главе российской дипломатии о своей готовности начать поставки бокситов и взаимодействовать в сельскохозяйственной отрасли. Перспективными, по мнению Москвы, могут быть инфраструктурные и энергетические проекты, разработка месторождений полезных ископаемых.

Сейчас же Россия не имеет в Суринаме даже посольства: его функции по совместительству выполняет российская дипмиссия в Бразилии. Посольство России было закрыто в стране в 1995 году, а за пять лет до этого российско-суринамские отношения омрачило убийство советского дипломата Стасиса Обукаускаса.

В современных отношениях есть и позитивные стороны: осенью 2018 года «на полях» Генассамблеи ООН главы МИД России и Суринама подписали соглашение о безвизовом режиме, которое вступило в силу в мае 2019 года. Теперь туристы из России смогут посетить самую маленькую страну Латинской Америки без дополнительных формальностей. Однако столкнуться со сложностями всё же придётся: для въезда в страну необходима прививка от жёлтой лихорадки.

Отсутствие прямых рейсов тоже не способствует развитию туризма, но для любителей экзотики Суринам может стать второй, третьей и даже четвёртой страной в рамках путешествия по Латинской Америке. Тем более, что он является последним государством региона, которое отменило визы для россиян.

Пусть Россия и Суринам находятся далеко друг от друга, но тёплый приём, оказанный Лаврову в стране, даёт шанс на сближение.