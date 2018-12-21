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Радикалы штурмовали редакцию интернет-издания во Львове

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Радикалы с дымовыми шашками пытались штурмовать редакцию интернет-издания Zaxid.net во Львове. Журналисты уже назвали атаку запугиванием.

Около сотни членов радикальных организаций города 21 декабря приняли участие в анонсированной ранее акции протеста. Первоначально планировалось пикетирование зданий прокуратуры, полиции и администрации Львовской области, сообщает РИА Новости.

Внезапно участники акции переместились под здание, где находятся редакции Zaxid.net, а также «24-го канала», «Радио Люкс» и других СМИ. Полиция наблюдала за действиями радикалов, но не вмешивалась. 

Поводом к штурму офиса стали публикации издания о попытках захвата земель под видом бесплатной раздачи участникам АТО в Донбассе. Пикетчики кричали «Позор!» и требовали извинений за материалы. Не добившись желаемого, радикалы спустя 15 минут разошлись.

Ранее News.ru сообщал, что представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила об убийстве в тюрьме Львова российского добровольца Валерия Иванова. По её словам, он скончался в карцере от побоев. Иванов был осуждён за участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашённой ЛНР.


#украина #радикалы
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