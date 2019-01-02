Помпео: США требуют выдачи задержанного в РФ американца

Власти Соединённых Штатов требуют немедленного возвращения на родину американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, заявил госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, США надеются на получение консульского доступа к своему гражданину в ближайшие несколько часов. Кроме того, американские власти намерены получить объяснения задержания Уилана, передаёт Reuters.
Ранее News.ru сообщал о задержании 28 декабря сотрудниками ФСБ американца во время проведения шпионской акции в Москве. Следственным управлением службы возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.