ФСБ задержала шпиона из США в Москве

https://news.ru/storage/news/49760df65923a559e94d6728a7dc21f4/079b479a-9685-49aa-9edc-72bdd4c7ce4a_850.jpg ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана, который проводил шпионскую акцию в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В центре общественных связей ведомства уточнили, что шпион был пойман 28 декабря. На данный момент проводятся следственные действия, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что разведку у российских границ за неделю провели 14 военных иностранных летательных аппаратов. Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) трижды поднимали свои самолёты, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России.