ФСБ задержала шпиона из США в Москве

Сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана, который проводил шпионскую акцию в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В центре общественных связей ведомства уточнили, что шпион был пойман 28 декабря. На данный момент проводятся следственные действия, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что разведку у российских границ за неделю провели 14 военных иностранных летательных аппаратов. Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) трижды поднимали свои самолёты, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России.