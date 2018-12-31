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ФСБ задержала шпиона из США в Москве

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана, который проводил шпионскую акцию в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В центре общественных связей ведомства уточнили, что шпион был пойман 28 декабря. На данный момент проводятся следственные действия, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что разведку у российских границ за неделю провели 14 военных иностранных летательных аппаратов. Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) трижды поднимали свои самолёты, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России.


#сша #москва #шпионаж #фсб #шпион
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